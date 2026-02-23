Erzurum’da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın 1 gün ara verildi. Taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için ise derslerin normal şekilde süreceği bildirildi.

Erzurum kara teslim oldu, soğuk hava beraberinde buzlanmayı da getirdi. Yetkililer olunsuz bir durm yaşanmaması için gece gündüz çalışıyor. Alınan önlemlerden biri ise okulların tatil edilmesi oldu.

Erzurumda eğitime hava engeli! Bugün okullar tatil edildi

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Erzurum’da polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışı altında Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda güvenlik önlemleri alarak oluşturdukları noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulamaya katıldı.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL!

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.

