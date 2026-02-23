Türkiye Gazetesi
CHP, Lal Denizli’ye kapıyı gösterecek! Test sonucu bekleniyor
CHP, rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından narkotik krizle de boğuşuyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin, test sonucunun pozitif çıkması hâlinde disipline sevk edileceği belirtiliyor. Bu arada Özgür Özel, belediye başkanlarının bakanları ziyaretinden de şikâyetçi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları CHP’ye de sıçramış, ifadesi alınan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, saç ve kan örneği vermişti.
MASADA İHRAÇ VAR
CHP yönetimi konuya ilişkin sessizliğini korurken parti kurmayları, ihraç seçeneğinin masada olduğunu ifade ediyor.
TEST SONUCU BEKLENİYOR
CHP kurmayları, partinin yol haritasını belirlemek için Lal Denizli’nin test sonucunun beklendiğini söyledi. Kurmaylar, Denizli’nin kan ve saç testinin pozitif çıkması hâlinde MYK’da alınacak kararla disipline sevk edilebileceğini belirtiyor.
