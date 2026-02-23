CHP, rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından narkotik krizle de boğuşuyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin, test sonucunun pozitif çıkması hâlinde disipline sevk edileceği belirtiliyor. Bu arada Özgür Özel, belediye başkanlarının bakanları ziyaretinden de şikâyetçi.

BERAT TEMİZ- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bakanları ziyaret eden belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duyduğu iddia ediliyor.

Parti kaynakları “Genel Başkan açıklamalarında bakanları eleştirirken belediye başkanlarının ziyaret edip fotoğraf paylaşmaları çelişki oluşturuyor” görüşünü dile getiriyor. Özel’in özellikle ziyaret paylaşımlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür edilmesine tepki gösterdiği öne sürülüyor.

CHP lideri Özelin Murat Kurum hazımsızlığı: Bu resimden rahatsızlar

Son olarak CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bakan Kurum’u makamında ziyaret etmişti. Köksal ayrıca İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’na tebrik ve veda ziyaretinde bulunmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Milâs ve Bodrum ilçelerinin su problemini ortadan kaldırmanın önünü açan Murat Kurum’a teşekkür etmişti.

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da istifasından kısa bir süre önce Kurum’la görüşmüştü.

Yine CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Murat Kurum’u yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı övmüş ve “Bu bir başarı hikâyesi, sizi kutluyorum” demişti.

TEST SONUCU BEKLENİYOR: LAL DENİZLİ'NİN İHRACI GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları CHP’ye de sıçramış, ifadesi alınan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, saç ve kan örneği vermişti.

CHP yönetimi konuya ilişkin sessizliğini korurken parti kurmayları, ihraç seçeneğinin masada olduğunu ifade ediyor. CHP kurmayları, partinin yol haritasını belirlemek için Lal Denizli’nin test sonucunun beklendiğini söyledi.

Kurmaylar, Denizli’nin kan ve saç testinin pozitif çıkması hâlinde MYK’da alınacak kararla disipline sevk edilebileceğini belirtiyor.

