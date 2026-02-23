Anadolu Ajansı
Aydın'da bir uçurumda ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Aydın’da bir uçurumda hareketsiz halde yatan adamı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimliği belirlenen ceset incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.
ADRESE ÇOK SAYIDA EKİP GİTTİ
Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Mehmet Çiftçi'ye (46) ait olduğu tespit edilen ceset, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
