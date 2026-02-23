Altın fiyatlarında son dakika! 23 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.290 TL ve ons altın fiyatı 5.170 dolardan güne başlıyor. Geçen hafta kapanışına göre fiyatlarda %1’in üzerinde prim öne çıkarken; Yüksek Mahkemenin “iptal” kararına karşılık ABD Başkanı Trump’ın küresel gümrük vergilerini %10′dan %15′e çıkarması piyasalarda “güvenli liman” talebini artırdı. ABD-İran gerilimi de yakından takip edilirken, 5.190 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar, ABD Yüksek Mahkemesi ve Beyaz Saray arasında yaşanan “tarife” restleşmesinin ardından yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte yükseliş trendinde hareket eden ve haftalık bazda %1,3 primle 5.108 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 5.170 dolara yakın fiyatlama eğilimi öne çıkarken, altın hem şubat ayının hem de son 3 haftanın zirvesine yöneldi.

23 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 23 Şubat 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.290 TL’den haftaya başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı 7.565 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.350 TL’den gerçekleşiyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİYOR, PETROL DÜŞÜYOR

Bu arada küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi, altında olduğu gibi gümüşte de yukarı yönlü hareketliliği tetiklemişti. Geçen hafta ons gümüş %9,26 gibi yüksek bir primle 84,60 dolardan kapanış yaptı. Yeni haftaya da gri metal 87,50 doları test ederek başlıyor.

Geçen haftayı 71,30 dolardan tamamlayan ve son 7 ayın en yüksek seviyelerine yönelen Brent petrolün varil fiyatı ise yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. Brent petrol ilk işlemlerde 70,75 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

NELER OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "karşılıklı gümrük vergilerini" iptal etmişti. Buna karşılık Trump, küresel gümrük vergilerini %10′dan %15′e çıkaracağını açıklamıştı. Trump, yeni vergilerin hemen yürürlüğe gireceğini de söyledi. Ancak herhangi bir resmî belge imzalayıp imzalamadığı konusu belirsizliğini koruyor.

Bu gelişmelerin ardından ilk işlem gününde piyasalarda güvenli liman talebinin attığı ve altın fiyatlarının bu etkiyle yükseldiği görülüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Öte yandan ABD ve İran arasındaki gerilim de devam ediyor. Nükleer müzakereler kapsamında tarafların bu hafta da Cenevre’de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak bölgeye yığınak yapan ABD’nin askeri müdahale endişeleri de piyasada güvenli liman talebini canlı tutuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının son 4 işlem gününde 5.000 doların üzerinde konumlanmaya başladığını ve bu seviyenin kısa vadeli destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 5.190 dolar seviyesini ise ilk direnç olarak gösteriyor.

