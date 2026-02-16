Dikkatler altın ve gümüşe çevrilmişken değerli metaller de frene bastı. Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören baz metaller, Çin’deki tatil nedeniyle zayıflayan işlem hacimleri ve artan stok baskısıyla haftaya düşüşle başladı. Küresel talebe ilişkin soru işaretlerinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Bakır

ÇİN TATİLİ HACİMLERİ GERİLETTİ

Piyasanın en büyük tüketicisi konumundaki Çin'de resmi tatil nedeniyle işlem hacimleri geriledi. Likiditenin azalması, fiyat hareketlerini daha kırılgan hale getirirken yatırımcı duyarlılığı da zayıfladı. Bu gelişmelerin etkisiyle bakır fiyatları yüzde 0,5 düşerek 12.810 dolar/ton seviyesine geriledi. Analistler, fiyatların 12 bin 578 dolar/tondaki kritik destek seviyesini yeniden test edebileceğine işaret ediyor.

Alüminyum

ALÜMİNYUMDA KRİTİK EŞİK 3 BİN DOLAR!

Alüminyum fiyatları da satış baskısından nasibini alan metal olarak öne çıktı. Alüminyum, yüzde 0,4 gerileyerek 3 bin 65 dolar/ton seviyesine düştü. Piyasada 3 bin dolar/ton seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, uzmanlara göre bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satışların derinleşme riski bulunuyor.

Nikel bir haftanın en düşük seviyesini gördü

NİKEL HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Metaller kompleksinde en dikkat çekici hareket nikelde görüldü. Nikel fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek 16 bin 905 dolar/ton seviyesine indi ve bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. Çinko yüzde 0,5, kurşun ise yüzde 0,10 oranında değer kaybetti.

STOKLAR VE TARİFELER BASKI OLUŞTURUYOR

Fiyatlardaki zayıflıkta yalnızca düşük hacim etkili olmadı. Büyük borsalardaki bakır stoklarının 1 milyon metrik tonu aşması, arz fazlası endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı bazı tarifeleri geri çekmeyi değerlendirdiğine yönelik tartışmalar da piyasada yön arayışını artırdı.

