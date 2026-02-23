Survivor 2026’da haftanın eleme gecesi geride kaldı. Dokunulmazlık oyunları ve ada konseyinin ardından eleme düellosuna çıkan yarışmacılar arasından adaya veda eden isim netleşti. Eren ve Engincan arasında oynanan düello sonrası kaybeden yarışmacı kader konseyine çıktı. İşte, 22 Şubat tarihli Survivor bölümünde elenen isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2026’da 22 Şubat akşamı oynanan eleme düellosu sonrası potadan çıkan yarışmacı belli oldu. İzleyicilerin merakla takip ettiği gecede ödül oyunu ve düellodan çıkan sonuçlar yeni haftayı şekillendiriyor. Peki, Survivor'da kim elendi?

Survivor 2026’nın 22 Şubat tarihli bölümünde eleme potasında yer alan Eren ile Engincan düelloda karşı karşıya geldi. Parkur performansı ve atış etabının ardından düelloyu kazanan isim Engincan oldu. Ardından Eren, kader konseyine çıkarak Ünlüler takımına dahil edilip edilmeyeceği takım oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada "Hayır" oylarının çıkmasıyle Eren'in adadaki macerası sona erdi. Böylece 22 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanan Survivor bölümünde elenen isim Eren oldu.

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Aynı bölümde oynanan ödül oyununda kazanan takım Ünlüler oldu. Parkur boyunca kurulan denge ve atış performansı oyunun sonucunu belirledi.

