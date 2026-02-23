Hafta sonları ve resmî tatillerde de çalan okulun zilinden rahatsız olan bir vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu. Yetkililer hemen harekete geçti ve okul yönetimiyle durum görüşüldü. Akabinde sorun çözüldü, tatil günlerinde zil sesi kesildi.

Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmî tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü sebebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ DE BİLDİRDİ

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın probleminin çözülmesini istedi. Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş “Yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını” KDK’ye bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası