Tatil günleri çalan okul zili! Vatandaşın şikâyetini Kamu Denetçiliği çözdü
Hafta sonları ve resmî tatillerde de çalan okulun zilinden rahatsız olan bir vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu. Yetkililer hemen harekete geçti ve okul yönetimiyle durum görüşüldü. Akabinde sorun çözüldü, tatil günlerinde zil sesi kesildi.
Bir vatandaşın hafta sonları ve tatillerde çalışan okul zili sistemi hakkındaki gürültü şikayeti, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) aracılığıyla çözüme kavuştu.
- Bir vatandaş, okul zili sisteminin hafta sonları ve resmi tatillerde de çalışması nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.
- KDK, okul yönetimiyle iletişime geçerek sorunun çözülmesini istedi.
- KDK'nin girişimiyle vatandaşın yaşadığı gürültü sorunu çözüme kavuştu.
- Okul yönetimi, ses şiddetini ayarladı ve tatil günlerinde zilin çalmasını durdurdu.
Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmî tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü sebebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.
SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ DE BİLDİRDİ
Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın probleminin çözülmesini istedi. Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş “Yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını” KDK’ye bildirdi.
