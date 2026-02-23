İstanbul’da yeni haftayla birlikte sıcaklık değerleri tek hanelerde seyretmeye devam ederken yağışlar ve kuvvetli rüzgâr uyarıları dikkat çekiyor. 23-27 Şubat tarihlerini kapsayan tahminlere göre megakentte havanın nasıl olacağı ve kar ihtimali merak konusu oldu. İşte meteorolojik verilere göre 23-27 Şubat İstanbul hava durumu...

Şubat ayının son haftasına girilirken İstanbul için açıklanan 5 günlük hava tahmin raporu, sıcaklık, yağış ve rüzgâr verileriyle birlikte değerlendiriliyor. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle hava koşullarında değişkenlik beklenirken haftanın genel görünümü netleşti. Peki, bu hafta İstanbul'da hava nasıl, kar yağacak mı?

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Yeni haftada İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 2 ila 7 derece, en yüksek ise 7 ila 13 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 60’ın üzerinde olması ve yer yer kuvvetli rüzgarların görülmesi tahmin ediliyor.

Hafta ortasından itibaren kısa süreli sağanak yağış geçişleri öne çıkıyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri bulutluluğun artmasıyla birlikte hafif yağmur görülebileceği belirtilirken hafta sonuna doğru yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKOM İstanbul hava durumu

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un 23-27 Şubat tarihleri için yaptığı değerlendirmelerde kar yağışı görünmüyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşse de ölçülen en düşük değerlerin 2 derece civarında olması nedeniyle şehir genelinde kar yağışı beklentisi bulunmuyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yüksek kesimlerde dahi kar için yeterli soğuk hava koşulları oluşmuş değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

İstanbul’da hafta boyunca bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri sağanak yağmur geçişleri öne çıkıyor. Haftanın sonuna doğru yağışın etkisini azaltması ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

İstanbul 5 günlük hava tahmin raporu

