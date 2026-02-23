Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, farklı branşlarda 30 işçi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alınacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi istihdam edecek. akanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Bakanlık tarafından yayımlanan ilanda; "Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 30 (otuz) sürekli işçi alımı yapılacak olup adaylar, 23.02.2026 - 27.02.2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilecektir." denildi.

