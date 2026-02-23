Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine silahlı olarak girmeye çalışan saldırganın kimliği belli oldu. Yetkililer, 21 yaşındaki Austin Tucker Martin’in av tüfeğiyle sabah erken saatlerde mülke yaklaşmaya çalıştığını ve Gizli Servis ajanları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Carolina’nın Cameron kentinden olduğu belirtilen Martin, Pazar sabahı erken saatlerde Trump’ın sık sık bulunduğu tatil kompleksine girmeye çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi.

Trump'a yönelik 5. suikast girişimi! Saldırganın kimliği belli oldu

AV TÜFEĞİ VE BENZİN BİDONUYLA GELDİ

Yerel yetkililer, sabah saat 06.30 sıralarında iki Gizli Servis ajanı ve bir şerif yardımcısının mülkün kuzey kapısına gittiğini duyurdu.

Palm Beach yetkilisi Ric Bradshaw, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yanında bulunan iki ekipmanı bırakması emredildi, o sırada gaz bidonunu yere bıraktı ve av tüfeğini ateşlemek istedi. O anda, iki Gizli Servis ajanı silahlarını ateşleyerek saldırganı etkisiz hale getirdi. Martin olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.

Yetkililer, hiçbir kolluk görevlisinin yaralanmadığını açıkladı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Gizli Servis, Martin’in golf sahaları çizimleri yaptığı bilgisini paylaştı. Ailesi, olaydan bir gün önce yetkililere kayıp başvurusunda bulunmuş.

Annesi Melissa Martin, oğlunun 2013 model gümüş renkli bir Volkswagen Tiguan kullandığını söyledi.

FBI da Martin’in Kuzey Carolina’dan güneye doğru yola çıktığını ve yolculuk sırasında bir av tüfeği satın aldığını değerlendiriyor.

Silahın kutusunun Martin’in aracında bulunduğu açıklandı.

Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, Martin’in başka bir araç çıkış yaparken Mar-a-Lago’nun kuzey kapısından içeri girdiğini aktarmıştı.

FBI SORUŞTURMAYI DEVRALDI

FBI Miami saha ofisinden sorumlu özel ajan Brett Skiles, olay yerinde delil toplama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Skiles, çevrede yaşayanlardan güvenlik kameralarını kontrol etmelerini ve şüpheli görüntüleri yetkililere iletmelerini istedi.

FBI Direktörü Kash Patel, kurumun soruşturma için tüm kaynakları ayırdığını belirterek, "Silahlı bir kişi, yasadışı olarak Trump'ın konutuna girdikten sonra vurularak öldürüldü" dedi.

TRUMP O SIRADA BEYAZ SARAY’DAYDI

Olay sırasında Donald Trump’ın Washington’daki Beyaz Saray’da bulunduğu açıklandı. First Lady Melania Trump’ın da Beyaz Saray’da olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Çoğu Amerikalı uyurken, gece yarısı, Birleşik Devletler Gizli Servisi, Başkan Trump’ın evine giren, silah ve gaz bombasıyla donanmış bir kişiyi etkisiz hale getirmek için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. Federal kolluk kuvvetleri, ülkemizi güvende tutmak ve tüm Amerikalıları korumak için 7/24 çalışıyor" ifadelerini kullandı.

MAR-A-LAGO DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mar-a-Lago, Trump’ın Florida’daki ikametgahı olarak kullanılıyor. 1927 yılında inşa edilen malikane, özel üyelerin erişimine açık bir kulüp olarak faaliyet gösteriyor.

Temmuz 2024’te Trump, Pennsylvania’nın Butler kentindeki miting sırasında silahlı saldırıda yaralanmıştı. Aynı yıl 15 Eylül’de West Palm Beach’teki golf sahası yakınında tüfekli bir kişi yakalanmıştı.

Mar-a-Lago’daki son olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MARTİN AİLESİNİN ACISI BÜYÜK

21 yaşındaki Austin Tucker Martin’in ailesinin yıllar önce bir başka trajedi yaşadığı ortaya çıktı.

Austin Tucker Martin’in ablası Caitlin Renea Martin’in Ağustos 2023’te meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Caitlin’in de hayatını kaybettiğinde 21 yaşında olduğu açıklandı.

ABD'DE 4 BAŞKAN SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin eski Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, suikast sonucu hayatını kaybeden ilk ABD başkanı oldu.

Lincoln'un suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlaması dolayısıyla siyahların haklarına verdiği destek, öldürülme sebebi olarak gösterildi.

ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.

Garfield, görevinin 4. ayında silahlı saldırıya uğradı. Washington'daki saldırıda ağır yaralanan Garfield, suikasttan 79 gün sonra 19 Eylül'de öldü.

Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de ABD Başkanı William McKinley'e yapıldı.

McKinley, New York'ta düzenlenen bir fuardaki kabulü sırasında bir saldırgan tarafından iki kez vuruldu. Suikasta uğrayan ve olay yerinde ağır yaralanan McKinley, saldırının ardından 14 Eylül'de hayatını kaybetti.

ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast Kasım 1963'te ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAYAN ESKİ ABD BAŞKANLARINDAN BİRÇOĞU SAĞ KURTULDU

ABD başkanlarından Andrew Jackson görevdeyken suikasta uğrayan ve sağ kalan başkanlardan oldu. 30 Ocak 1835'te işsiz bir kişi, ABD Kongre Binası'nın merdivenlerinde cebinden çıkardığı iki silahla Jackson'u hedef aldı.

Jackson, her iki tabancanın da ateş almaması sonucu hayatta kalırken, saldırgana bastonuyla karşılık verdi.

ABD Başkanı Franklin Roosevelt de 15 Şubat 1933'te Miami'de silahlı saldırıya uğradı. Roosevelt, saldırıdan kurtulurken, olayda dönemin Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak hayatını kaybetti.

1 Kasım 1950'de de Porto Rikolu bağımsızlık yanlısı aktivistler Beyaz Saray'ın yenilenmesi sırasında ABD Başkanı Harry Truman'a suikast girişiminde bulundu. Saldırganların ikisi de güvenlik güçlerince durduruldu.

5 Eylül 1975'te suikastların hedefi bu kez ABD Başkanı Gerald Ford oldu.

Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.

İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken, 22 Eylül'de de San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

ABD Başkanı Ronald Reagan, Mart 1981'de başkent Washington'daki bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

George W. Bush'a da 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.

