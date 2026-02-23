Epstein skandalının gölgesindeki Prens Andrew’un gözaltı günü çekilen fotoğrafı Paris’te Louvre Müzesi’nin duvarına asıldı.

İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Epstein bağlantıları nedeniyle daha önce tüm kraliyet unvanlarını kaybeden Andrew, 66. yaş gününde 11 saatlik soruşturmadan sonra serbest bırakılmıştı.

Andrew’un gözaltına alındığı gün polis karakolundan taksiye binerken çekilen fotoğrafı dünya çapında yayılmıştı.

Söz konusu kare, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

FOTOĞRAFI LOUVRE MÜZESİ’NDE DUVARA ASILDI

TikTok fenomenleri olduğu bildirilen grup üyeleri, Andrew’un takside çökmüş halde görüldüğü fotoğrafını Paris’teki Louvre’un duvarına yapıştırdı. Fotoğrafın altına "Şimdi Terliyor" başlığı yazıldı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER, KRAL'IN KARDEŞİ ESKİ PRENS ANDREW'UN KANUNLARIN ÜZERİNDE OLMADIĞINI BELİRTTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un "kanunların üzerinde olmadığını" bildirdi.

Başbakan Starmer'a, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye verdiği röportajda, Mountbatten-Windsor'un soruşturma kapsamında "gönüllü olarak" İngiliz polisine ifade vermesinin gerekip gerekmediği soruldu.

Starmer, "Bence bu polislerin işi. Kendi soruşturmalarını yürüteceklerdir ancak sistemimizin temel ilkelerinden biri, herkesin kanun önünde eşit olduğu ve hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığıdır ve bunun her alanda uygulanması gerçekten çok önemlidir." dedi.

Epstein'le bağlantıları ortaya çıkan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ın da bu bağlantılar hakkında ABD Kongresinde ifade vermesi gerektiğini söyleyen Starmer, şöyle devam etti:

"Herhangi bir bilgiye sahip olan herkes ifade vermeli, Andrew ya da başka biri, ilgili bilgiye sahip olan herkes ilgili kuruma başvurmalı. Bu özel durumda Epstein'den bahsediyoruz, ancak başka birçok vaka da var. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin herhangi bir yönüyle ilgili bilgiye sahip olan herkesin, kim olursa olsun, ifade verme görevi olduğunu düşünüyorum."

Starmer, Mountbatten-Windsor'ı çevreleyen skandalla ilgili İngiltere Parlamentosundaki muhtemel tartışmayı da engellemeyeceğinin altını çizen Starmer, "Benim açımdan bu konuda herhangi bir yasaklama olmayacak. Bunun önüne geçmeyeceğim. Bence tüm bu vakaları tartışmamız önemli." diye konuştu.

