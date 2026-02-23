Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi play-off maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak turu zora sokan Fenerbahçe, Konyaspor'un Galatasaray'ı devirmesiyle iştahlandı. Sarı-lacivertliler, bugün kazanmaları halinde lider Galatasaray ile puanları eşitleyerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmüş olacak.

Nottingham Forest'ın kâbus yaşattığı Fenerbahçe’ye ihtiyacı olan moral Konya’dan geldi. Galatasaray’ın sıfır çektiği haftada sarı-lacivertlilere zirveye ortak olma fırsatı doğdu.

KAZANIRSA LİDERLE PUANLAR EŞİTLENİYOR

Sahasında Kasımpaşa’yı misafir edecek Fenerbahçe bugün kazanması hâlinde liderle puanları eşitleyecek. Tedavileri süren Skriniar ve Alvarez dışında eksiği olmayan sarı-lacivertlilerde Ederson, Semedo, Mert, Brown, Musaba ve Kerem ceza sınırında.

ŞAMPİYONLUK İÇİN!

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Nottingham sonrası kazanmamız önemliydi, şimdi daha da önemli" vurgusu yapan Domenico Tedesco, "Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz şart. Bizi bekleyen bir şampiyonluk var" sözleriyle galibiyet istedi.

Fenerbahçe fırsatı kaçırmak istemiyor!

KANTE KULÜBEYE

Skriniar’ın yokluğunda Çağlar’a görev verecek olan İtalyan teknik adam, Kante’yi de yedek soyunduracak. Avrupa’da oynayamayan Musaba da bu maçla beraber ilk on bire geri dönecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası