Teknik Direktör Domenico Tedesco ile görüşen Başkan Sadettin Saran, hem destek verdi hem uyardı. Nottingham hezimetiyle sarsılan F.Bahçe’de tehlike çanları çaldı, yönetim devreye girdi. Hocayla görüşen başkan Saran, “Bir an önce toparlanın” dedi…

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Avrupa’da rotadan çıkınca Başkan Sadettin Saran durumu el koydu. Nottingham Forest karşısında alınan kötü sonuç bir yana oynanan kötü futbol camiada endişeye sebep olurken, başkan Saran vakit kaybetmeden Domenico Tedesco ile görüştü. İtalyan hocaya, kötü futbol sebebiyle sitem eden Saran, “Bir an önce toparlanmamız gerekiyor” ikazı yaptı. Kasımpaşa maçıyla çıkış beklediklerini vurgulayan başkan, “Sana güvenimiz tam. Başarılı olacağına, hedeflere ulaşacağına inanıyoruz” sözleriyle de hocaya moral aşıladı.

HATALARDAN DERS ALDIK

Domenico Tedesco, özeleştirisini yaparken başkan Saran’a “Ligde çıkışımız sürecek” sözü verdi. İtalyan teknik adam, Kadıköy’de Nottingham yenilgisini unutturacak bir performans sergileyeceklerini belirtirken endişeye mahal bir durum olmadığının altını çizdi. Süper Lig’de daha alternatifli bir kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatan Tedesco, “Nottingham maçı bir ölçü değil. Takım olarak kötüydük ama hepimizi gereken dersleri çıkardık. Bizi bir daha böyle görmeyeceksiniz. Biz bu camiayı mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tedesco - Sadettin Saran

CHERİF’E TAM DESTEK

Sıddık Cherif, Nottingham maçındaki performansıyla eleştiri toplasa da Domenico Tedesco’nun 19’luk golcüye güveni tam. Hoca, yakından ilgilendiği genç yıldızın potansiyeline güveniyor ve büyük bir patlama yapacağına inanıyor. Ancak pişmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

