Milâs’ta yüksek faizle borçlandırılan iki kişinin intiharıyla derinleşen tefecilik soruşturmasında operasyon için düğmeye basıldı. Milyonluk senetlerin ele geçirildiği baskınlarda dört kişi tutuklandı.

Muğla’nın Milâs ilçesinde yürütülen geniş kapsamlı tefecilik soruşturması, intiharlarla örülü karanlık bir suç ağını gün yüzüne çıkardı.

Milâs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstihbarat ve KOM ekipleri, yüksek faizli borçlandırma faaliyetlerini mercek altına aldı. Soruşturma dosyasında borçlandırılan Önder Ö. ve Serkan A. isimli şahısların yaşadıkları baskı sonucu intihar ettikleri bilgisi yer aldı. Özellikle Serkan A’nın evini devretmek zorunda kaldığı ve arkasında mektup bırakarak hayatına son verdiği iddiaları dikkat çekti.

Ayrıca, Önder Ö.’nün intiharının ardından oğlu M.A.Ö’nün, şüphelilerden M.D’nin oğlu Ali Taha Demir ile arkadaşı Halil İbrahim Tuzcu’yu öldürmesinin de bu suç zinciriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Planlı takip sürecinin ardından 17 Şubat’ta Milâs ile Osmaniye şehrinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda Serkan A. adına 1 milyon 500 bin TL, Önder Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin TL değerinde senet fotokopileri ile 5 milyon TL tutarında bir başka senet ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan beş şüpheli, Emniyet’teki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. serbest bırakılırken; M.D, N.B, A.T. ve G.K. isimli dört zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve dosyayla ilgili yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi.

