Bingöl’de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Bingöl’de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl’de ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl Havalimanı Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.
