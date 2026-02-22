Protel, yapay zekâ destekli misafir iletişimi platformu Heyhotel AI’yi turizm sektörüne sundu. 35’ten fazla dilde 7/24 hizmet veren sistem, rezervasyondan oda servisine, restorandan teknik desteğe kadar tüm süreçleri tek merkezden yönetiyor ve taleplerin yüzde 90’ını insan müdahalesi olmadan çözebiliyor.

ÖMER TEMÜR - Protel, yapay zekâ tabanlı misafir iletişimi çözümü Heyhotel AI’yi turizm sektörün kullanımına sundu. 35’ten fazla dilde, 7/24 ve çok kanallı iletişim imkânı sunan bu entegre platform; rezervasyondan teknik servise, oda hizmetlerinden restoran yönetimine kadar tüm operasyonel süreçleri tek merkezden yönetme imkânı veriyor.

Heyhotel AI ile telefon, WhatsApp, Telegram gibi web tabanlı sohbet ve mobil uygulama üzerinden gelen talepler tek merkezde toplanıyor. Sesli ve yazılı yapay zekâ ajanları sayesinde misafir taleplerine anında cevap verirken; rezervasyon, temizlik, teknik servis ve restoran süreçlerini doğru departmana yönlendiriyor ve tamamlanana kadar bu süreçleri takip ediyor. İletişim kanalları üzerinden taleplerin yüzde 90’ını insan müdahalesi olmadan sonuçlandırabilen sistem, işletmelerin operasyonel yükünü hafifletirken, rezervasyon kaçırma oranlarını da en aza indiriyor.

Protel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 500 işletmeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterken, Heyhotel AI Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Göker ise sektördeki parçalı yapıya son vereceklerini söyledi.

Heyhotel AI Kurucu Ortağı ve COO’su Z. Emre Çüngüşlügil de platformun farklı ölçek ve segmentlerdeki işletmelere uyarlanabildiğine dikkat çekerek “Çözümümüz entegre veri akışı ve izlenebilir süreç yönetiminin kritik önem taşıdığı çok departmanlı ve yüksek hacimli işletmelerde büyük kolaylık sağlarken butik işletmelerde de niş çözümleriyle müşteri memnuniyeti ve süreç iyileştirmeyi beraberinde getiriyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası