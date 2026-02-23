Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Kazanın, yol kenarında yakılan lastiklerden çıkan yoğun duman sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Erenler ilçesi Alancuma mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre köprü altında yakılan lastiklerden yükselen yoğun siyah duman, otoyol üzerine yayılarak görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

KAZAYA 16 ARAÇ KARIŞTI

Ankara yönünde seyir halinde olan sürücüler, duman sebebiyle önlerini görmekte zorlandı. Zincirleme kazaya yolcu otobüsleri, minibüsler ve otomobillerin de aralarında bulunduğu toplam 16 araç karıştı. Görüşün aniden azalmasıyla birlikte bazı sürücüler ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçların da duramaması neticesine peş peşe kazalar yaşandı.

Otoyolda 16 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

13 KİŞİ YARALANDI

Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Meydana gelen kaza yeri havadan da görüntülendi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale dönerken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

