Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi sahur vaktinin ne zaman sona erdiğini araştırıyor. “Güneş doğana kadar sahur yapılır mı?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alırken, sahurun bitiş vakti imsak saatine göre belirleniyor.

Sahur saatlerinin başlangıcı ve bitişiyle ilgili araştırmalar Ramazan günlerinde hız kazandı. Oruç tutacak olanlar bulundukları illere göre açıklanan imsak vakitlerini yakından takip ederken, sahurun ne zaman tamamlanması gerektiğine ilişkin aramalar yapılıyor.

GÜNEŞ DOĞANA KADAR SAHUR YAPILIR MI?

İmsak, gecenin bitimi ve günün başlaması demektir. Ramazan'da ise yiyip içmenin yasak olduğu vaktin başlaması anlamına gelir. Oruç tutanlar sahura kalktıklarında imsak vaktinde yiyip içmeyi kesmelidir. İmsak, gecenin bitimi, yiyip içmenin yasak olduğu vaktin başlamasıdır.

İMSAK VE GÜNEŞ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İmsak'ta sabah namazının vakti girer aynı zamanda oruç tutarken yeme içmenin yasak olduğu vaktin başlangıcıdır. Güneş ise sabah namazının vaktinin sona erdiği vakittir.

