Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla beraber sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Salı günü Trakya'da başlayacak yağışların çarşamba günü tüm yurda yayılması tahmin edilirken, hafta ortasında kıyılar dışında neredeyse her yerde kar yağması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre tüm Türkiye, Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı.

Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sivas, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı beklenirken iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tehlikesi sürüyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre yeni haftada hava sıcaklıkları azalarak yer yer mevsim normallerinin altına inecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Salı günü Trakya'da başlayacak yağışlar çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüp yurdun büyük bölümüne yayılacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyılar dışında neredeyse tüm Türkiye'de kar yağışı bekleniyor. Cuma günü doğu kesimlere kayacak yağış pazar gününden itibaren yerini kuru soğuk havaya bırakacak.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde:

İl En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Kırklareli -1 10 İstanbul 4 8 Denizli 5 12 İzmir 5 15 Adana 8 18 Ankara -1 8 Samsun 6 9 Erzurum -3 5 Malatya -8 2 Kars -6 4 Diyarbakır 1 13 Gaziantep 3 14

