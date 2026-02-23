Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Gülsel Muhammed’in evine yönelik silahlı saldırının faili yakalandı. Kerkük’te gözaltına alınan 20 yaşındaki zanlının mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kentindeki evine silahlı saldırı düzenlendi. ITC Vekili Muhammed'in Kerkük kent merkezindeki evine yönelik kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Türkmen vekilin evine yapılan silahlı saldırının faili yakalandı. Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ITC Milletvekili Muhammed'in evine yönelik saldırı düzenleyenin gözaltına alındığı belirtildi.

ZANLI 20 YAŞINDA

Saldırıdan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirenin adresine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, zanlının 20 yaşında olduğu ifade edildi.

Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

