Devlet yönetmek, sosyal medyada atarlanmaya benzemez!

ABD uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve karısını yataklarından alarak New York’a götürdü. Trump Venezuela’ya geçici olarak Petrol Bakanı Delcy Rodriguez’i atadı. İngiliz basını buna "Trump gönülsüz kuklasını seçti" başlıklarını attı.

ABD’nin uluslararası hukuku yok sayması yeni değil. 3 Ocak 1990’da Panama diktatörü Manuel Noriega’yı da ülkesinden alıp ABD’ye getirmişti. ABD 1954’te Guatemala Devlet Başkanı Jacobo Arbenz Guzman’ı da indirdi. Yani ABD bu tür yasa dışı işleri çok yaptı. Dünyanın başka yerlerinde de oldu bu. Ama güçlü olduğu için kimse ABD’ye hesap soramıyor.

ABD belli ki ve önceki aylarda çıkan haberlerden anlıyoruz ki, Venezuela’yı kafasına takmış. Mesela 31 Ağustos 2025 tarihli Hürriyet gazetesinden bir haber:

“Venezuela ordu yönetimi müdahalenin gün saydığını varsayarak zamanında Rusya’dan satın alınan SU-30 savaş uçaklarını uçuşa hazır hâle getirirken, yine Rus yapımı S-300 hava savunma bataryalarının da savaş nöbetine geçirildiği bildirildi. Venezuela yönetimi ayrıca 1 milyona yakın yedek askeri de silah altına alma kampanyası başlattı.”

New York Times ve Wall Street Journal gazeteleri kaç aydır yazıyordu. ABD operasyonu kafasına koymuş. Peki şu soruları sormayacak mıyız:

Kardeşim senin ülkenin ordusu armut mu topluyordu?! 123 bin kişilik ordun nerede ve neden tek kurşun atmadınız? ABD nasıl olur da senin başkanlık sarayına gelir ve seni uyurken alır? Bu ne biçim zaaf? ABD’nin haydutluğunu biliyoruz. Sen niye tedbirini almadın?!

Rusya ve Çin nerede? Sadece kınadılar ve Çin -şaka gibi- BM’yi göreve davet etti! Beş daimî üyeden biri ABD zaten kural tanımamış. BM’yi çağırsan ne olacak? Müttefiklerini kurtarmak için neden tek hamle yapamadılar?..

Bunları söylemek ABD hayranlığı değil. Gerçekçi olmak lazım. Türkiye bu saçma duygusallıktan kurtulamıyor. Sosyal medyada hükûmete, Dışişleri Bakanlığına kızıyorlar!.. Dışarıdan atıp tutmak kolay. Devlet işleri sosyal medyadan atarlanmaya benzemez! Kabul et ya da etme karşında dünyanın süper gücü var. Ne yapacaktı hükûmet, “ABD, senin Allah belanı mı versin” diyecek!

Olaylara bakıyorlar, değerlendiriyorlar. Gerekeni de söylüyorlar. Reel politik bilmeyenler atıp tutarlar. Duygusal davranırlar. Türk Dışişlerinin mesajı son derece yerindedir. Bu mesaj devlet aklının mantıklı, gerçekçi ve olaylara aklıselim yaklaştığını gösteriyor.

Merak ediyorum, sosyal medyadan boş boş sallayanlar iktidarda olsalar ne yapacaklar? ABD’ye savaş mı ilan edecekler? ABD ile ilişkileri mi bitirecekler? NATO’dan mı çıkacaklar?!

Allah’tan devletimizi aklı başında insanlar yönetiyor. Dünyanın gerçekleri bazılarının boş hayalleriyle örtüşmez. Slogan atarak meseleler çözülmez.

Cem Küçük'ün önceki yazıları...