Monroe Doktrini ile başlayan, Theodore Roosevelt’in “Büyük Sopa” yaklaşımıyla askeri güce dayanan bu çizgi, ABD Ulusal Güvenlik Belgesi'nin 9-15 sayfalarında iki yerde vurgulanan “Trump Corollary” aynı bakış açısıyla yeniden sertleştirildi. Fakat bir farkla… Roosevelt zamanında “rakip” Avrupa’ydı. Trump ise dünyaya meydan okuyor.

ABD’nin Venezuela’da Nicolas Maduro’ya yönelik askeri operasyonu, Washington’un iki yüzyılı aşan kıtasal hâkimiyet politikasının son örneği oldu.

Hedefteki liderler: ABD'nin 100 yıllık müdahale doktrini

ABD, son düzlükte Çin’i çevreleme stratejisinin parçası olarak Batı Yarımküre’de askeri baskı, rejim müdahalesi ve doğrudan lider hedefleme yöntemlerine yeniden ağırlık verdi. Maduro’nun yakalanması, bu doktrinin pratikte nasıl işlediğini gösteren güncel bir örnek olarak kayda geçti.

Latin Amerika başta olmak üzere birçok coğrafyada, egemenlik ve iç işlerine karışmama ilkeleri askıya alınırken, Washington’un güvenlik ve çıkar tanımı belirleyici unsur haline geldi. Resmi savaş ilanları yerini “özel operasyonlara”, geniş çaplı işgaller yerini “nokta atışı” lider müdahalelerine bıraktı.

Bu çerçevede, ABD’nin ‘America First’ anlayışı doğrultusunda son yüzyılda hayata geçirdiği lider yakalama ve tasfiye operasyonları kronolojik sırayla şöyle...