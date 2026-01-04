Ekonomist Zafer Ergezen, küresel belirsizliklerin etkisiyle altında kritik seviyelerin öne çıktığını, petrol fiyatlarında orta vadede düşüş baskısı beklediğini belirtirken, petrolün gerilemesinin Türkiye için enflasyon ve yabancı sermaye açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.



Küresel piyasalarda artan jeopolitik belirsizlikler ve Venezuela merkezli gelişmeler, piyasalara nasıl etki edeceğini merak ettirdi. Ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda özellikle altın ve petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER TAKİPTE Zafer Ergezen, belirsizlik ortamının kıymetli metallere olan talebi artırabileceğine dikkat çekerek, altın fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yani altın fiyatlarında yeniden 4500'lere doğru bir hareket görebilir miyiz? Ben 4450'ler civarına doğru bir hareketi normal karşılıyorum. 4500'lere doğru gidebilir mi? Burasını takip ediyor olacağız. Üzerinde kalacak olabilir mi? İzleyicilere şunu söyleyeyim: 4380 seviyesi kritik altında. Bu seviyenin üstündeki hareketlerde altın daha alıcılı bir seyir izliyor.”

Ergezen, altın tarafında yukarı yönlü beklentinin devam ettiğini ancak belirlenen seviyelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER NELER? Gümüş fiyatlarına da değinen Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gümüş tarafında da keza bir miktar daha %2,5’luk bir hareket görebiliriz yukarı yönlü. Orada da yukarı yönlü hareketlerde temkinli olmakta fayda var. Kalıcılık görecek miyiz? Hemen şunu da söyleyeyim.” “Gümüş fiyatlarında da 72 dolar seviyesini referans seviyesi olarak alıyorum. Yani onun altı ve üstü şeklinde. Onun üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Belki geçen hafta boyunca bu 72 doların altına geldi, üstüne çıktı. Bu hafta üzerinde kalmaya yönelik hareketler olacak gibi gözüküyor. Bu önümüzdeki günler için ve önümüzdeki haftalar için gümüşün bir miktar daha güçlenmesine yol açabilir. Özellikle bu Venezuela olayından sonra.”

PETROLDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI BEKLENTİSİ Petrol cephesinde ise Ergezen, Venezuela ve Çin eksenli gelişmelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Brent petrol için beklentisini şu sözlerle paylaştı: “Yani o zaman şöyle söyleyelim. Bu senaryo içerisinde ben petrol fiyatlarının artık brent petrol üzerinde konuşayım, 60 dolar bandının altına gelebileceğini düşünüyorum. Tabii burada özellikle ABD'nin Venezuela petrolünü nasıl kontrol edeceği, ihracatın artıp artmayacağı, nasıl şekilleneceği önemli. Bu çok kısa vadede gerçekleşmez. Birazcık orta ve uzun vadeye yayılacaktır. Yani 6 aydan önce etkisini çok fazla hissetmeyiz"

Petrol talebine ilişkin Çin faktörüne de dikkat çeken Ergezen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama şurası bir gerçek. Bu piyasalarda özellikle Çin tarafının Rusya'dan ve piyasadan bir miktar daha fazla stok amaçlı petrol almasına yol açabilir Ama sonrasında ben brent petrol üzerinde 60 dolar fiyatlarının altına gelmesini bekliyorum. Eğer buradaki talep, özellikle ekonomi tarafındaki toparlanma olmazsa, sene boyunca konuştuk 60-65 bandını konuştuk. Bu önümüzdeki dönemde yılın ilk yarısında 55-60 bandı olabilir. O yüzden petrol fiyatlarında temkinli olmakta fayda var."

TÜRKİYE İÇİN OLUMLU ETKİ VURGUSU Zafer Ergezen, petrol fiyatlarındaki olası düşüşün Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirterek şunları söyledi: "Bu gelişmekte olan ülkelere oldukça tabii ki olumlu yansıyacak. Özellikle Türkiye özelinde olumlu yansıyacağını söyleyebilirim. Hem enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmış olacak hem de böyle bir dönemde petrol fiyatlarının aşağı geliyor olması ve faiz indirimleri, küresel olarak risk iştahlarının artıyor olması Türkiye'nin bundan daha fazla faydalanmasına, daha fazla yabancı sermaye çekmesine neden olabilir. Bunun da altını çizmiş olalım"

Haberle İlgili Daha Fazlası