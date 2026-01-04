5 Ocak okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 5 Ocak Pazartesi günü için gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Malatya MALATYA (KALE, PÜTÜRGE, KULUNCAK, DARENDE, YAZIHAN İLÇESİ) Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 05 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verildi. Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise il merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Batman BATMAN (SASON, KOZLUK,GERCÜŞ İLÇESİ) Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle, Kozluk ilçe merkezi dışındaki belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime 05.01.2025 tarihinde 1 (bir) gün ara verilmiştir. Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Diyarbakır DİYARBAKIR (BİSMİL, KULP, SUR, ERGANİ, HANİ VE LİCE İLÇELERİ) Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı kırsal yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle eğitimle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi. Yetkililer, hava ve yol durumunun yakından takip edildiğini, özellikle kırsal bölgelerde öğrenci güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri istendi. Öte yandan Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.



Bismil ilçesinde de eğitime 5 Ocak Pazartesi günü için ara verildi.

Şanlıurfa ŞANLIURFA (EYYÜBİYE, HALİLİYE, KARAKÖPRÜ, SİVEREK, VİRANŞEHİR, HİLVAN VE BOZOVA) Hava koşulları çerçevesinde buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek sorunlar göz önüne alınarak Şanlıurfa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Bu kapsamda Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumları ile söz konusu kırsal mahallelerden taşımalı sistem kapsamında ilçe merkezlerindeki okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak 05.01.2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretim 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Şırnak ŞIRNAK (BEYTÜŞŞEBAP) Şırnak Beytüşşebap ilçesinde yaşanan buzlanma ve çığ tehliyesi nedeniyle 5 Ocak 2026 Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm resmi ve özel okul/kurumlarda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

