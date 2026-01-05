Adana'da market sahibi Semir Mangan'ın başı haraç isteyen şahıslarla dertte. Mangan'dan 2 milyon lira haraç isteyen bir şebeke, para alamadıkları gerekçesiyle markete silahlı saldırı düzenledi. Camları kurşun izleriyle dolan marketin sahibi Mangan, "Burası poligon gıda oldu. 10'dan fazla kurşun izi camda duruyor. Bu şahıslar ile baş edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde geçtiğimiz kasım ayında tanımadığı bir numara, market işleten Semir Mangan'ı arayarak ben M.L., "Merkez Camii'ne gel, ben sana ne yapacağımı biliyorum, hakkını vereceğim" dedi. Mangan ise M.L.'ye sakin olması gerektiğini söyleyip telefonu kapattı.

Mangan, birkaç defa daha B.A., A.A. ve M.L. tarafından aranarak tehdit edildi. Bunun üzerine Mangan, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Ancak Mangan şikayetçi olduktan sonra kimliği belirsiz şahıslar gece saatlerinde markete silahlı saldırı düzenledi. Mangan karakola gidip yeniden şikayetçi oldu ancak bu seferde şahıslar iş yerinin önüne gelip yine tehditler savurup 2 milyon lira haraç istedi. Marketin camında bulunan 10'dan fazla kurşun izi ise dikkat çekti.

"YEĞENLERİMİN RESMİNİ ATIP TEHDİT ETTİLER"

Yaşadıklarını anlatan Semir Mangan, "Bundan 3 ay önce bu şahısların ismini verip şikayetçi oldum. Aradan bir süreç geçti ve dükkana sıktılar. Tehditler geliyor. 2 milyon lira para istiyorlar. Ben para vermem, çünkü bende para yok. Konu dükkana sıkılması değil, sıksınlar, umrumda değil ama yeğenlerimin resmini atıp tehdit ettiler" diye konuştu.

Şikayetçi olduğu şahısların halen dükkanının önüne geldiğini iddia eden Mangan, "Bu şahıslar geçen gün dükkanın önüne gelip beni tehdit ettiler ve cep telefonumu alıp gittiler. Ben bu şahıslar hakkında ifade verdiğim halde bunlar elini kolunu sallayıp geziyor. Bunlar nasıl gezebiliyor? Bu sıkma olayları sadece bu bölgede kaldı. Arkalarındaki güç kim?" ifadelerini kullandı.

"BU ŞAHISLAR İLE BAŞ EDEMİYORUM"

Öte yandan 'Mangan Gıda' olan marketinin ismini 'Poligon Gıda' yapacağını anlatan Semir Mangan, "Burası poligon gıda oldu. 10'dan fazla kurşun izi camda duruyor. Bu şahıslar ile baş edemiyorum" diyerek yardım talep etti.

