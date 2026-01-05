Türkiye Gazetesi
2026 kira zammı belli oldu! İşte ocak ayında zamlı kiralar
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 ocak ayı kira zamları da belli oldu. Yeni yılın ilk ayında kiralara en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre fiyat artışları...
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, ocak ayı kira zammı 12 aylık enflasyon baz alınarak en fazla yüzde 34,88 olarak belirlendi.
- Ocak ayı kira zammı oranı yüzde 34,88 olarak açıklandı.
- Zam oranı, TÜİK'in 12 aylık enflasyon (TÜFE) verilerine göre belirlendi.
- Kiracılara ocak ayında uygulanabilecek maksimum zam oranı yüzde 34,88'dir.
Milyonlarca kiracı ocak ayı kira zammını araştırıyor. Kira zamları 12 aylık enflasyona göre aylık belirleniyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla, merak edilen sorunun cevabı netleşti. Peki Ocak 2026'da kira zammı ne kadar oldu?
OCAK AYI KİRA ZAMMI YÜZDE 34,88
Enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 34,88 olarak açıklandı. Böylece ocak ayında kiralara en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek.
OCAK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: Yüzde 34,88
Zam bedeli: 3.488 lira
Zamlı kira bedeli: 13.488 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|Eski Kira (TL)
|Yeni Kira (TL)
|Artış Tutarı (TL)
|12.000
|16.185
|4.185
|14.000
|18.883
|4.883
|16.000
|21.580
|5.580
|18.000
|24.278
|6.278
|20.000
|26.976
|6.976
|25.000
|33.720
|8.720
|30.000
|40.464
|10.464
|35.000
|47.208
|12.208
|40.000
|53.952
|13.952
|45.000
|60.696
|15.696
|50.000
|67.440
|17.440
