Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 ocak ayı kira zamları da belli oldu. Yeni yılın ilk ayında kiralara en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre fiyat artışları...

Milyonlarca kiracı ocak ayı kira zammını araştırıyor. Kira zamları 12 aylık enflasyona göre aylık belirleniyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla, merak edilen sorunun cevabı netleşti. Peki Ocak 2026'da kira zammı ne kadar oldu?

OCAK AYI KİRA ZAMMI YÜZDE 34,88

Enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 34,88 olarak açıklandı. Böylece ocak ayında kiralara en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek.

2026 kira zammı belli oldu! İşte ocak ayında zamlı kiralar

OCAK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: Yüzde 34,88

Zam bedeli: 3.488 lira

Zamlı kira bedeli: 13.488 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski Kira (TL) Yeni Kira (TL) Artış Tutarı (TL) 12.000 16.185 4.185 14.000 18.883 4.883 16.000 21.580 5.580 18.000 24.278 6.278 20.000 26.976 6.976 25.000 33.720 8.720 30.000 40.464 10.464 35.000 47.208 12.208 40.000 53.952 13.952 45.000 60.696 15.696 50.000 67.440 17.440

