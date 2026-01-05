Milyonlarca memur ve emeklini heyecanla beklediği 2026 zammı için sadece 1 veri kalmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların zammını belirleyen enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, 2025'in son ayında enflasyon yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu.



MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11,21 İDİ Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında ise 2,55, kasım ayında ise yüzde 0,87 artmıştı. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 olmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam kesinleşti.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR? Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 gelmesiyle yıllık enflasyon yüzde 30,89, 6 aylık enflasyon yüzde 12,19, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,85 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR? Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 16 bin 881 lira. En düşük maaş yüzde 12,19 zam yapılması halinde 18 bin 938 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI En düşük memur maaşı ise Ocak 2026 itibarıyla 52.617 TL'den 62.451 TL'ye yükselecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası