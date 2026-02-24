TOKİ Konya Merkez 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 bin 959 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura başvurusunda bulunan vatandaşlar, hak sahipleri isim listesini inceliyor. Peki, 250 bin TOKİ Konya kura sonuçları listesi sorgulama nasıl yapılır?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya Merkez 2891/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri belirlendi.

CANLI YAYINLA AÇIKLANDI

Beş projede toplam 2959 konut için "Konut Belirleme Kurası" 24 Şubat 2026 tarihinde TOKİ'nin sosyal medya (YouTube) hesabından canlı yayın ile yapıLdı. Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 48 ay içerisinde teslim edilecek.

KONYA CANLI KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Konya Merkez konut kura sonuçları açıklanıyor! (250 bin TOKİ Konya kura sonuçları listesi sorgulama)

SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, açıklanacak sözleşme imzalama programına göre hak sahipleri tarafından 04 Mart – 17 Nisan 2026 tarihleri arasında imzalanacaktır.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

