Elektrikli araç (EV) dünyasında batarya, bir otomobilin kalbi ve en değerli parçasıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye piyasasında Togg, Tesla ve BYD gibi markaların ikinci el sirkülasyonu artmışken, batarya sağlığı (SOH - State of Health) kontrolü bir lüks değil, zorunluluk haline geldi. Peki nedir bu batarya sağlığı, batarya sağlığı nasıl kontrol edilir?

Elektrikli araçların ikinci el piyasası her geçen gün hareketleniyor. Elektrikli otomobillerde geleneksel içten yanmalı modellere göre farklı riskler ve incelenmesi gereken alanlar bulunuyor. Bunların başında da aracın değerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan ve maliyeti çok yüksek olan batarya geliyor.

İşte ikinci el elektrikli araç alacaklar için batarya sağlığı kontrol rehberi…

SOH (STATE OF HEALTH) NEDİR?

Batarya sağlığı, bir bataryanın fabrikadan çıktığı andaki kapasitesine kıyasla son performansını yüzde (%) olarak ifade eder.

SOH Oranı Durum Yorum %90 – %100 Mükemmel Yeni veya çok iyi korunmuş %80 – %90 İyi Normal yaşlanma %70 ve altı Riskli Belirgin menzil kaybı, garantiye girebilir

BATARYA SAĞLIĞI NASIL KONTROL EDİLİR?

Batarya sağlığını kontrol etmenin en hızlı yolu araç içi ekran ve yazılımlar. Birçok modern elektrikli araç, ayarlar menüsünde batarya sağlığını gösterir.

Tesla: "Service" menüsü altındaki "Battery Health Test" ile detaylı bir rapor sunar.

Togg: Araç menüsünde "Enerji" veya "Bakım" sekmelerinde SOH yüzdesini görebilirsiniz.

Daha eski model elektrikli araçlarda servis personeline özel tuş kombinasyonlarıyla ulaşılan gizli menülerde gerçek kapasite değerleri yer alır.

Ayrıca aracın OBD portuna takılan bir dongle ve uygulamalarla hücreler arası voltaj farkına, toplam şarj döngüsüne, anlık batarya sıcaklığı ve maksimum kapasite gibi değerlere ulaşabilirsiniz.

Marka Kontrol Yöntemi Tesla Service menüsü → Battery Health Test Togg Enerji / Bakım sekmesi → SOH yüzdesi Eski Modeller Gizli servis menüsü

EKSPERTİZ EN GÜVENİLİR YÖNTEM

Türkiye'de 2026 itibarıyla TSE onaylı elektrikli araç ekspertiz merkezleri yaygınlaşmış durumda. Bu merkezlerde batarya paketindeki anormal ısınmalar, gerçek menzil, bataryanın sağlık durumunu resmi raporla belgelenir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DEĞERLER

2. El bir elektrikli araç tercih edilirken dikkat edilmesi gereken bazı belirtiler de var.

-Gösterge yüzde 100'den yüzde 90'a çok hızlı düşüyorsa hücre dengesizliği olabilir.

-Sürekli yüksek hızlı (DC) şarj edilmiş araçların bataryası, ev tipi (AC) şarj edilenlere göre daha hızlı yaşlanır.

- Verilerde en düşük ve en yüksek hücre voltajı arasındaki fark 0.05V'u geçmemelidir.

BATARYA ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Elektrikli otomobillerde batarya ömrünün uzatılması için ilk kural %20-%80 kuralı. Bataryayı günlük kullanımda yüzde 20'nin altına düşürmeyin, yüzde 80'in üzerine çıkarmayın.

Aşırı sıcaklarda gölgeye park etmek, sıvı soğutma sisteminin yükünü azaltarak batarya ömrünü korur.

GARANTİ VE KİLOMETRE

2026 yılında Türkiye'deki birçok marka (Togg dahil) 8 yıl veya 160.000 km batarya garantisi sunuyor. Alacağınız aracın garanti belgesinde "kapasite garantisi" olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Yeni nesil elektrikli araçların bataryaları uygun kullanım şartlarında 10-15 yıl hatta 20 yıla kadar olabilir. Yapılan araştırmalara göre günlük kullanım koşullarında 200 bin kilometre üstündeki elektrikli otomobillerin geneli batarya sağlığını yüzde 80’in üzerinde koruyor.

Yani yılda 20 bin kilometre yapan bir sürücü 15 yıl sonra bile elektrikli aracının bataryasının sadece yüzde 13’ünü kaybediyor.

