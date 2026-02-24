Renault’un Bursa’da üreteceği Duster, Clio, Boreal modellerinin dördüncü model belli oldu. Dacia'nın yeni C segment modeli C-Neo'nun üretimi Türkiye'ye kaydırıldı.

Renault Grubu CEO'su François Provost, 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni C-Neo modelinin Türkiye'de üretileceğini doğruladı. Modelin başlangıçta Romanya'da üretilmesi planlanmıştı.



Renault ve OYAK, 2027'ye kadar Bursa'daki tesislerde dört yeni model üretileceğini açıklamıştı. Renault Duster, Clio 6 ve Boreal’in ardından Dacia C-Neo dördüncü model oldu.



Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformu üzerine geliştirilen araç, benzinli, LPG’li, hafif hibrit ve tam hibrit seçenekleri ile sunulması bekleniyor. Modelin hem station wagon hem de fastback gövde tipiyle gelmesi bekleniyor.

Dacia'nın yakında piyasaya süreceği A segmenti elektrikli şehit otomobili modeli, daha önce duyurulduğu gibi Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek.

