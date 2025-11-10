Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerli Duster'a yerli motor! 4x4 keyfi otomatik vitesle buluştu

Yerli Duster’a yerli motor! 4x4 keyfi otomatik vitesle buluştu

Türkiye’de üretilen yeni Renault Duster, yeni motor seçeneklerine kavuştu.

ALİ ÇELİK - Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen 1.3 TCe otomatik, 1.8 Full Hybrid ve 1.2 Eco-G motor seçenekleri, modelin yerli üretim kimliğini güçlendirirken, yeni Duster’da 1.3 TCe motor artık 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birlikte sunulacak.

145 HP’lik güce sahip motor, 1.745.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken 1.2 Hybrid 4x4 LPG seçeneği ise otomatik şanzıman ve dört çeker sürüş kabiliyetini bir araya getiriyor.

