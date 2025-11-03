Teknolojinin merkezi yine İstanbul! Şarj dünyasının gözü EV Charge Show’da

ALİ ÇELİK - Elektrikli araçlar, son beş yılda küresel otomotiv sektörünün en yoğun dönüşüm yaşadığı alanların başında geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 2020’de yaklaşık 10 milyon seviyesinde olan elektrikli araç stoğu, 2024’te 58 milyon adede yükselirken EV’lerin yeni otomobil satışlarındaki payı %20’yi aşmayı başardı. 2025’in ilk çeyreğinde ise küresel EV satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %35 artış gösterdi. Bu hızlı büyümenin merkezinde ise şarj altyapısı yer alıyor. Hem kamu hem özel kullanım için gerekli olan şarj çözümleri yalnızca otomobilleri değil; ticari taşımacılık, lojistik, enerji depolama ve akıllı şehir entegrasyonu gibi alanları da birlikte dönüştürüyor.

Küresel elektrikli araç satışları, 5 yılda 6 kat artarak 58 milyon adede ulaşırken şarj altyapısının önemi hiç olmadığı kadar artıyor. Türkiye ise bu hızla büyüyen pazarda bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda düzenlenen ve dünyanın en büyük elektrikli araç şarj teknolojileri ile ekipmanları fuarı ve konferansı olarak nitelendirilen EV Charge Show 2025, kapılarını 4’üncü kez açmaya hazırlanıyor. Bu yıl çıtayı daha da yükselten organizasyonun, 12–14 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yirmi bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

İlgili Haber Gurbetçiden Togg yetkililerine... İlk teslimatta duygulandıran hediye

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen fuar, elektrikli araç şarj ekosisteminin küresel buluşma noktası konumunda bulunuyor. Aralarında ABB, Siemens, Schneider, Huawei, Vestel ve Otokar gibi küresel şirketlerin yer aldığı fuara toplam 125 marka katılıyor. Türkiye’nin dışında Çin, Almanya, Hollanda ve diğer pek çok ülkeden sektörün önemli isimlerini ağırlayacak olan organizasyonun ziyaretçi profilinin %43’ünü ise yabancılar oluşturuyor.

GLOBAL YATIRIMCILAR GELİYOR

Fuarda bu yıl öne çıkan başlıklar dikkat çekiyor. Bunların başında, elektrikli ağır ticari araç şarjının geleceğine odaklanan ve bu alandaki profesyonelleri bir araya getiren “Megawatt Şarj Özel Sergisi” yer alıyor. Öte yandan uluslararası konferans programı, akademi ile iş dünyasını buluştururken “E-Mobilite İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması” dünya çapındaki özgün projeleri vitrine çıkarıyor. Organizasyonda ayrıca “StartUP Zone” etkinliğinde global girişimcilerin projeleri, yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak…