Anadolu Isuzu'dan küresel atak: Özbekistan'a 80 milyon dolarlık yatırım açıkladı

Türk otomotiv sanayinin önde gelen isimlerinden Anadolu Isuzu, yurt dışında önemli bir yatırıma imza atıyor.

ALİ  ÇELİK - Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun %75,2’sini satın almak için teklif veren Anadolu Grubu, bu sayede Orta Asya pazarında varlığını güçlendirmek hedefinde. Bu satın alma ile birlikte SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üretilmesi planlanıyor.

Anadolu Isuzu’dan küresel atak: Özbekistan’a 80 milyon dolarlık yatırım açıkladı - 1. Resim

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, söz konusu adımın global büyüme stratejileri kapsamında ilk yurt dışı üretim yatırımı olduğuna vurgu yaparak “Teklifimiz, 80 milyon dolar bedelle Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı tarafından onaylandı. Yasal devirle ilgili hazırlıklar devam ediyor. 1999’dan bu yana Semerkant kentinde faaliyet gösteren SamAuto; otobüs, kamyon, pick-up ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor ve Orta Asya’da ticari araç üretimde öncü firmalar arasında yer alıyor” dedi.

