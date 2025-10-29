Trump'tan Orta Asya açılımı! Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderleriyle görüşecek

ABD Başkanı Trump’ın gelecek hafta Orta Asya ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceği bildirildi.

Konuya yakın bir kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada, 6 Kasım’da yapılması planlanan toplantıya Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderlerinin katılacağını söyledi.

TRUMP'TAN ORTA ASYA AÇILIMI

Beyaz Saray, söz konusu zirveyle ilgili yorum taleplerine cevap vermezken, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Özbek yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in önümüzdeki hafta Washington’da Trump ile görüşeceğini doğruladı.

Landau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ziyaret, liderler arasında harika bir toplantının önünü açacak" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de hafta sonu yaptığı açıklamada zirveye katılacağını belirterek, Trump’a daveti için teşekkür etti.

Geçen ay Trump, Özbekistan Havayolları’nın ABD merkezli Boeing şirketiyle yaklaşık 8 milyar dolarlık anlaşma yaptığını, bu kapsamda 22 adet 787 Dreamliner uçağı alacağını açıklamıştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, eğitim ve inovasyon konularını ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in danışmanı ve kızı Saida Mirziyoyeva da ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmede, reform süreci, yatırım fırsatları ve kamu güvenliği alanında işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Landau ise görüşme sonrası, "Oldukça samimi ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Gelecekte birçok işbirliği fırsatı bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.