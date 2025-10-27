İsrail'e cevap Trump'tan geldi: İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak
Donald Trump, Netanyahu ve İsrail basınının “Türksüz Gazze” hayalini yıktı. ABD Başkanı, “Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi
ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Uzak Doğu gezisinin ilk durağı Malezya’ya gitti. Trump, başkanlık uçağı Air Force One’ın Katar’da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Âl Sani ile görüştü.
"TÜRKİYE DE BU SÜRECE DAHİL"
Gazze ile açıklamalar yapan Trump “Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dâhil. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dâhil” açıklamasını yaptı.
Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, istikrar gücünde kimlerin olacağına sadece kendilerinin karar vereceğini iddia etti.