Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'e cevap Trump'tan geldi: İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak

İsrail'e cevap Trump'tan geldi: İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;e cevap Trump&#039;tan geldi: İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Donald Trump, Netanyahu ve İsrail basınının “Türksüz Gazze” hayalini yıktı. ABD Başkanı, “Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Uzak Doğu gezisinin ilk durağı Malezya’ya gitti. Trump, başkanlık uçağı Air Force One’ın Katar’da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Âl Sani ile görüştü.

"TÜRKİYE DE BU SÜRECE DAHİL"

Gazze ile açıklamalar yapan Trump “Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dâhil. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dâhil” açıklamasını yaptı.

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, istikrar gücünde kimlerin olacağına sadece kendilerinin karar vereceğini iddia etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin 2 haftanın zirvesindeFed sınırlı veriyle karar verecek! Kritik faiz kararı bu hafta açıklanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldü - DünyaAkaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi!ABD ile Rusya arasındaki görüşme için Kremlin’den açıklama var: Tüm karar Washington’da! - DünyaKremlin kapıyı açtı, ABD’nin cevabı zirveyi belirleyecekABD'de 'Karayipler' çıkmazı! Trump'a 'yasadışı' operasyon iması - DünyaABD'de 'Karayipler' çıkmazı! 'Yasadışı' operasyon imasıİkinci el dükkanından 420 TL'ye diye ayna aldı, arkasındaki 2 kelime gerçek değerini ortaya çıkardı! - Dünya420 TL'lik ürün sanıyordu, gerçek değerini böyle anladı...İsrail, Lübnan'da sivilleri hedef aldı! İHA saldırılarında 3 kişi öldü, yaralılar var - Dünyaİsrail, Lübnan'da sivilleri hedef aldı!Ziyaretiyle adını ABD tarihine yazdırmıştı... Trump, 7 yıl sonra Kim Jong-un'la yeniden sahnede! - DünyaTrump, Kim Jong-un'la yeniden sahnede!
Sonraki Haber Yükleniyor...