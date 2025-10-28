Trump’ın emriyle ABD ordusu Pasifik’te üç saldırı düzenlendi!

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump’ın yönlendirmesiyle Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla bağlantılı olduğu belirtilen dört gemiye üç ayrı kinetik operasyon yapıldığını açıkladı.

Operasyonlarda toplam 14 kişi öldü, bir kişi sağ kurtuldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, hedef gemilerin istihbarat tarafından uyuşturucu rotalarında olduğu ve uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle vurulduğunu paylaştı.

Üç ayrı saldırıda; ilkinde sekiz, ikincisinde dört, üçüncüsünde üç kişi hayatını kaybetti. Bir kişi sağ kurtarıldı.

Operasyonlar uluslararası sularda gerçekleştirildi. Açıklamada ABD güçlerinin operasyon sırasında zarar görmediği kaydedildi.

Sağ kurtarılan kişi için USSOUTHCOM derhal Arama ve Kurtarma (SAR) protokollerini başlattı. Meksika SAR yetkilileri vakayı kabul ederek kurtarma koordinasyonunu üstlendi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dün, Başkan Trump'ın talimatıyla Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan Terörist Örgütler (DTO) tarafından işletilen dört gemiye üç ölümcül kinetik saldırı düzenledi. Dört gemi, istihbarat teşkilatımız tarafından biliniyordu, bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrediyordu ve uyuşturucu taşıyordu. İlk saldırı sırasında gemilerde sekiz erkek uyuşturucu teröristi bulunuyordu.

İkinci saldırı sırasında gemide dört erkek uyuşturucu teröristi bulunuyordu. Üçüncü saldırı sırasında gemide üç erkek uyuşturucu teröristi bulunuyordu. Üç saldırı sırasında toplam 14 uyuşturucu teröristi öldürüldü, bir kişi hayatta kaldı. Tüm saldırılar uluslararası sularda gerçekleştirildi ve ABD güçlerine herhangi bir zarar verilmedi. Hayatta kalan kişi ile ilgili olarak, USSOUTHCOM derhal Arama ve Kurtarma (SAR) standart protokollerini başlattı; Meksika SAR yetkilileri vakayı kabul etti ve kurtarma operasyonunun koordinasyonunu üstlendi. Bakanlık, yirmi yılı aşkın bir süredir diğer ülkeleri savunuyor.

Şimdi ise kendi ülkemizi savunuyoruz. Bu uyuşturucu teröristleri, El Kaide'den daha fazla Amerikalıyı öldürdü ve aynı muameleye tabi tutulacaklar. Onları takip edeceğiz, ağlarını ortaya çıkaracağız ve sonra onları avlayıp öldüreceğiz."