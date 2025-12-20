Bakan Tekin, Arnavutköy’de İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle interaktif bir iletişim hâlinde olduklarını, öğretmen görüşü doğrultusunda karar alınmamış bir genelge yayımlamadıklarını kaydetti. Arnavutköy’de İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, yarışmaya hazırlanan takımların robotik ve drone çalışmalarını inceleyip gösterilerini izledi.

Tekin, ilçede iki sene zarfında hayata geçirilen 21 okul yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. En büyük sıkıntının okul yapmak için uygun arazi bulmak olduğunu dile getiren Tekin “Eğitim, siyasi perspektifin ötesinde ele alınması gereken bir konu” ifadelerini kullandı.

Yoğun saha ziyareti yaparak öğretmenleri dinlediklerini ifade eden Bakan Tekin, aldıkları her kararın, mutlaka bir “öğretmenler odası”nda konuşularak alındığına dikkat çekti.

Genelgelerdeki maddelerin de öğretmenlerle yapılan yoğun istişareler sonucu oluşturulduğunu ifade eden Tekin, fikirlerini söyleyen öğretmenlere teşekkür etti.

