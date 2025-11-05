Otomotiv satışları 10 ayda 1 milyon barajını geçti! Hibrit ve elektrikli modeller yükselişte

ALİ ÇELİK İSTANBUL - Yıla hareketli başlayan otomotiv sektörü yine tarihî bir satış rekoruna imza attı. Ülkemizde yıllardır baraj olarak kabul edilen 1 milyon adetlik satış hacmi, yılın ilk 10 ayında gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine oranla %10,20 oranında artan otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre otomobil satışları ocak-ekim döneminde geçen yıla göre %10,98 oranında artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç pazarı ise %7,23 artarak 210 bin 414 adet oldu. Böylece 2024’te 1 milyon 238 bin 509 adetle kırılan rekorun yenilenmesi de artık garantilenmiş oldu. Sektörün revize edilen yıl sonu beklentisi ise 1 milyon 350 bin ile 1 milyon 400 bin arasına yükseldi.

Ekim ayı satışları da ayrı bir rekora imza attı. Geçen yıl aynı döneme oranla %19,40 büyüyen pazar toplamda 116 bin 149 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Ekim ayı satışları elde edilirken, beklentiler pazarın 110 ila 115 bin adet arasında çıkması yönündeydi. ODMD verilerine göre Ekim ayında otomobil satışları %19,87 artarak 90 bin 695 adet, hafif ticari araç satışları ise %17,78 artışla 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %60,2 büyüdü.

Ekim ayında otomobil satışları 90 bin 695 adet seviyesinde gerçekleşti. Satış verileri, hibrit ve elektrikli modellerin pazardaki ağırlığının giderek arttığını ortaya koydu. Yakıt türlerine göre satış dağılımında benzinli otomobiller %47,2 pay ve 393 bin 339 adetle liderliğini sürdürdü. Ancak hibrit modeller 219 bin 729 adet ve elektrikli otomobiller 148 bin 304 adetle pazardan %44,2 pay alarak benzinli modellere önemli ölçüde yaklaştı.

A, B ve C sınıfı otomobiller toplam pazarın %82,8’ini meydana getirerek, tüketicinin daha bütçe dostu seçeneklere yöneldiğini gösterdi.