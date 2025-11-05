Sebze ve meyvede fahiş fiyata neşter! Yeni kanun geliyor

BERAT TEMİZ ANKARA - Hükûmet, enflasyondaki yükselişin ana sebepleri arasında yer alan sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışların önüne geçmek için önümüzdeki yıl kapsamlı adımlar atarak konuyu kökten çözmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda; toptancı hallerin ve benzer yapıların hem modernizasyonuna yönelik mevzuat çalışmaları hem de kısmi mevzuat düzenlemeleri önümüzdeki yıl tamamlanacak.

Hal Kanunu ile birlikte üreticilere kira, arsa, depolama ve nakliye desteği verilmesi öngörülüyor. Ayrıca marketlerin, satışa sunacakları sebze ve meyvelerin belli bir kısmını doğrudan üreticiden veya üretici örgütlerinden satın almasının zorunlu hâle getirilmesi üzerinde de duruluyor.

Bunun yanı sıra aynı hal içindeki komisyoncular ile tüccarların kendileri arasında mal devri ve satış yapması yasaklanacak. Serbest rekabeti engelleyen, fiyatları yapay olarak yükselten ya da malları stoklayanlara yönelik ağır para cezaları artırılacak.