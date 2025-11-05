OSB’lerde 6 bin fabrika inşa ediliyor! 250 bin kişiye istihdam sağlayacak

BERAT TEMİZ ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı 2026 bütçe sunumunda bakanlığının faaliyet alanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Organize sanayi bölgesi sayısını 371’e, endüstri bölgesi sayısını 52’ye çıkardıklarını ifade eden Kacır, son bir yılda 9 OSB, 8 endüstri bölgesi ve 11 sanayi alanı ilan edildiğini söyledi. 60 bine yakın fabrikanın üretimde olduğu OSB’ler ile endüstri bölgelerinin büyüklüğünün 155 bin hektara çıkarıldığını belirten Kacır, OSB’lerde 250 bin kişiye istihdam sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Togg’un satışları hakkında bilgi veren Kacır, “Bugüne kadar 75 binden fazla Togg yollara çıktı. Togg, satışa çıktığı günden bu yana elde ettiği yüzde 25’in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu. Almanya’ya ihracat gerçekleştiren markamız, Türk mühendisliğinin kalitesini Avrupa pazarına taşıdı” dedi.

Mevcutta 250 megavat olan veri merkezi kapasitesinin yeni yatırımlarla 2030’a kadar 1 gigavata yükseltileceğini belirten Bakan Kacır, endüstriyel robot üretimine yönelik yatırımlarla 2030’da sanayide 200 bin robotun kullanılmasının sağlanacağını ifade etti.

Kacır, “Klasik hesaplamaların ötesine geçen, 156 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarını ülkemize kazandıracağız. Yapay zekâ işlemci kapasitemizi artıracağız” diye konuştu. Kacır, imalat sanayi ihracatını da 2030’da 400 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti.