Türk dünyası Samsun’da buluştu
“Dünya Türk Dili Ailesi Günü” vesilesiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasından 9 ülkeden gelen katılımcılar kültürlerini Samsunlularla buluşturdu.
Samsun'da Türklüğün Kültürel Mirası Etkinliği düzenlendi.
- Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan halk oyunları sergilendi.
- Mahalleli müzik dinletileri yapıldı.
- Mahalleli lezzetler sunuldu.
- Etkinliğe izleyicilerden büyük ilgi gösterildi.
- OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Samsun'un bu günün ilk adımı olduğunu söyledi.
SBB Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen programda Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin halk oyunları sergilendi, mahallî müzik dinletileri yapıldı, mahallî lezzetler sunuldu. Etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi gördü. OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, “Türklük artık dünyanın yükselen yıldızı olarak söylenen değil, söyleyen olma hürriyetine doğru hızla ilerliyor. Samsun ilk adımın şehridir. Bu şehirde böylesine anlamlı bir günü kutlamanın hazzını yaşıyoruz” dedi.
