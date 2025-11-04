Otomotiv satışlarında yeni rekor! İşte ekimde en çok satan markalar 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı pazar bilgilerini paylaştı. Buna göre;

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %10,98 oranında artarak 833 bin 382 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı ise %7,23 artarak 210 bin 414 adede ulaştı.

EKİM AYINDA SATIŞLAR

Ekim ayı özelinde bakıldığında ise;

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay %19,40, otomobil pazarı %19,87, hafif ticari araç pazarı %17,78 oranında arttı.

2025 Ekim ayında otomobil satışları 90 bin 695 adet, hafif ticari satışları 25 bin 454 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %60,2 arttı.

Sadece otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %61,5 artış gösterdi.

Ekim ayında otomobil ve ticari araç satışları toplamda 116 bin 149 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların ekim ayı satış rekoruna ulaşıldı.

"BENZİNLİ" TERCİHİ İLK SIRADA

Bu yılın ilk 10 ayında toplam içinde;

Benzinli otomobil satışları 393 bin 399 adetle %47,2 pay,

Hibrit otomobil satışları 219 bin 29 adetle %26,4 pay,

Elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 adetle %17,8 pay

Dizel otomobil satışları 64 bin 801 adetle %7,8 pay,

Otogazlı otomobil satışları 7 bin 149 adetle %0,9 pay aldı.

Öte yanda otomatik şanzımanlı otomobiller 785 bin 559 adetle %94,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin pazardaki payı 47 bin 823 adetle %5,7’de kaldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ekim ayında en çok satan ilk otomobil 10 markası şöyle sıralandı:

1-Volkwagen: 11 bin 1

2-Renault: 10 bin 666

3-Toyota: 7 bin 506

4-Fiat: 6 bin 724

5-Hyundai: 6 bin 277

6-Peugeot: 4 bin 498

7-Opel: 4 bin 478

8-Citroen: 4 bin 451

9-TOGG: 4 bin 155

10-SKoda: 3 bin 530