Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimlerine sıkı takip: Sahte fiyatlara geçit yok!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin Kasım ayı boyunca yoğunlaşan indirim dönemlerinde yanıltıcı reklam ve kampanyalarla mağdur edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Bakanlık, indirim kampanyalarının reklamlarının Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

YANILTICI KAMPANYALARA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

Açıklamada, Kasım ayında yapılan kampanyalara ilişkin gerekli incelemelerin yürütüleceği, mevzuata aykırı ve tüketiciyi aldatıcı nitelikteki her türlü uygulamaya karşı idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı vurgulandı. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim ya da yanıltıcı etiket kullanımı gibi durumlara göz yumulmayacağı belirtildi.

TÜKETİCİLERE UYARI: GERÇEK İHTİYACINIZI BELİRLEYİN

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesinde dikkat etmeleri gereken hususları da sıraladı. Buna göre tüketicilerden şu adımları izlemeleri istendi:

Alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri,

Satıcı ve sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,

'Avantajlı fiyat', 'yıldızlı ürün', 'en düşük fiyat' gibi ifadelere temkinli yaklaşmaları,

Satın alacakları ürünlerin benzerleriyle fiyat karşılaştırması yapmaları,

Ödeme öncesinde internet sitesinin güvenlik sertifikalarını (SSL, 3D Secure) kontrol etmeleri.

KOŞULLU KAMPANYALARA DİKKAT: '1 ALANA 1 BEDAVA' HER ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL

Ticaret Bakanlığı, özellikle '1 alana 1 bedava' ya da '3 al 2 öde' gibi kampanyaların tüm ürünlerde geçerli olmadığını belirterek, vatandaşların bu tür satışların hangi koşullarda geçerli olduğunu dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sahte sayfalara karşı da dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

SATICI VE SAĞLAYICILARA DA UYARI: FİYATLAR AÇIKÇA BELİRTİLMELİ

Bakanlık, kampanya düzenleyen satıcı ve sağlayıcılara da önemli hatırlatmalarda bulundu. Buna göre işletmeler;

İndirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeli,

Gerçek dışı indirim algısı oluşturacak görsel ve ifadelerden kaçınmalı,

Fiyat geçerliliği ve stok sınırlarını reklamlarda açıkça belirtmeli,

'Avantajlı fiyat', 'yıldızlı ürün' gibi tanıtımlarda şeffaf bilgi vermelidir.

ADİL VE DÜRÜST TİCARET VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, "Kasım ayı boyunca yürütülen tüm indirim kampanyaları, reklam ve tanıtım faaliyetleri titizlikle takip edilecek. Tüketiciyi yanıltan her türlü uygulamaya karşı gerekli idari müeyyideler gecikmeden uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.