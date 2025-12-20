ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarına ait geniş bir belge arşivini yayımladı. Yayınlanan görüntülerde Epstein ile birlikte birçok ünlü ismin kareleri yer alıyor. İşte o görüntüler...

ABD Adalet Bakanlığı, Trump yönetiminin yasal süre dolmasıyla birlikte, ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili binlerce belgeyi yayınlamaya başladı.

Bakanlık, belgeleri "https://justice.gov/epstein" linki üzerinden erişime açtı.

Adalet Bakanlığı , cuma günü, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein hakkında soruşturma sırasında toplanan belgeler ve videolar da dahil olmak üzere binlerce dosyayı yayınladı .

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, şu aşamada yüz binlerce belgenin yayımlanacağını, önümüzdeki haftalarda ise ek belgelerin açıklanacağını söyledi.

Uzun zamandır beklenen , kısmen sansürlenmiş arşiv, Başkan Trump'ın tabanını kızdıran bir kampanya vaadini yerine getiriyor.

Dosyaların bazı sayfalarının sansürlendiği ve şahısların yüzünün kapatıldığı görünüyor.

Bazı bilgilerin eksik bırakılmasının nedeni, Epstein'ın hayatta kalan yakınlarını ve diğer özel bilgileri korumak olduğu belirtildi.

CUMHURİYETÇİLER VAZGEÇMEDİ

Bu yayın , Kongre'den neredeyse oy birliğiyle geçen Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası gereğince zorunluydu . Trump, Cumhuriyetçileri bu girişimden vazgeçmeye ikna edemeyince nihayetinde yasayı imzaladı.

Yasa tasarısı, belgelerin 19 Aralık'a kadar teslim edilmesini şart koşuyordu.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Bill Clinton'ın yer aldığı iddia edilen fotoğraf

Epstein dosyalarından Bill Clinton ve Michael Jackson’ın birlikte olduğu bir fotoğraf.

Epstein dosyalarından bir başka, beklenmedik Bill Clinton fotoğrafı.

Michael Jackson ve Jeffrey Epstein

Epstein dosyalarından yeni tuhaf görüntüler.

Jeffrey Epstein'in İsrail Ordusu sweatshirt'ü.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

