'Kurasız' ve 'özel hac' tuzağına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 4 firmaya ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlarda bulunan firmalar hakkında yeni kararlar aldı. Kurulun 362 sayılı toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 4 firmaya idari para cezası uygulanmasına ve reklamlarının durdurulmasına hükmedildi.

HAC HİZMETLERİ SADECE YETKİLİ ACENTALAR ARACILIĞIYLA YAPILABİLİYOR

Bakanlık, hac ibadetine yönelik hizmetlerin ülkemize tahsis edilen kontenjan kapsamında yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda yetkili seyahat acentaları aracılığıyla yerine getirilebileceğini hatırlattı. Bu kapsam dışında yapılan tanıtımların vatandaşları mağdur ettiği ve ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

KURA SİSTEMİ DIŞINDA KAYIT YAPILAMAZ

Açıklamada, hacı adaylarının belirlenme sürecinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hac ve Umre Kurulu tarafından her yıl belirlenen esaslara göre yürütüldüğü vurgulandı. Hacı adaylarının kura yöntemiyle belirlendiği, "kurasız hac" gibi ifadelerle yapılan vaatlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ ÖN PLANDA

Bakanlık, bazı firmaların "özel hac vizesi" veya "kurasız hac" gibi isimlerle ticari veya turist vizeleri üzerinden kutsal topraklara yönlendirme yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Bu durumun ibadetin gereği gibi yerine getirilememesine, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanılamamasına ve sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanmasına yol açtığı belirtildi.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDENLERE KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar eden yanıltıcı tanıtımların titizlikle incelendiğini açıkladı. Bu çerçevede, dini duygular üzerinden yapılan aldatıcı reklamların tespit edilmesi halinde idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

TÜKETİCİ HAKLARI VE KAMU DÜZENİ KORUNACAK

Bakanlık, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu. Herhangi bir istisnaya yer verilmeden sürdürülecek bu çalışmalarla vatandaşların güvenli bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi ve mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

"ALDATICI REKLAMLARA GEÇİT YOK" MESAJI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların dini hassasiyetlerini suistimal eden her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.