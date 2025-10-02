İki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası! Dini değerleri alet ettiler

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, dinî değerleri alet ederek hacı adaylarını kandırmaya çalışan acentelere ceza yağdırdı.

Reklam Kurulu, “Kura çıkmadı diye üzülmeyin! Kurasız hacla beklemeden kutsal topraklara yolculuk yapın, özel hac vizesi ile hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin” tarzı yalan ifadelerle halkın dinî değerlerini sömürerek para toplayan iki seyahat şirketine ceza kesti.

Kurul, “eslemturizm.com” adresi üzerinden faaliyet gösteren M. Polat Turizm Ticaret Şirketine 550 bin TL, “mizantur.com.tr” adresiyle faaliyet gösteren Mizan Organizasyon Şirketine ise 863 bin TL ceza verdi.

Kurul, iki şirketin çeşitli mecralarda yaptığı reklamlarda, “Türkiye için imzalanan son protokolde yıllık hac sayısı kontenjanı 90 bin civarında kişiden oluşuyor.

Bu 90 bin kişilik kontenjanın büyük bir kısmı Diyanet’e aitken kalan kısmı özel firmalara dağıtılıyor. Elbette ülkemizde kontenjan az, insanlara yetersiz kalıyor. Yüz binlerce kişi beklemek zorunda kalıyor. Diğer bir seçenek ise kurasız hac seçeneği.

Kurasız hac, özel vizeli hac olarak da tabir ediliyor” ve “Kurasız Hac Fiyatları 2025... Kurada çıkmadı diye üzülmeyin! Kurasız hacla beklemeden kutsal topraklara yolculuk yapın, özel hac vizeli, özel hac vizesi ile hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin...” ifadelerine yer verdiğini tespit etti.

Reklamların vatandaşı aldatıcı ve yanıltıcı ifadeler içerdiğini belirleyen kurul, iki firmaya ceza vermenin yanı sıra reklamları da engelledi. Kurul, yasada Hac farizasını yapmak isteyen vatandaşlara resmî hac vizesi dışında “kurasız hac, özel hac vizesi” gibi uygulamanın olmadığını bildirdi.