Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen tutuklandı.

Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kara para aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı  - 1. Resim

TURGAY CİNER'İN OĞLU ATİLLA CİNER TUTUKLANDI 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından 10 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen, tutuklandı.

Ciner Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise sürüyor.

