Ciner Grubu Londra'dan açıklama yaptı: Can Holding ile ilişkimiz yok

İstanbul’da süren Can Grubu soruşturması çerçevesinde, Türkiye’deki bazı bağlı şirketlerine kayyım atanan ve kurucusu Turgay Ciner hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılan Ciner Grubu, Londra merkezli bir açıklamayla kamuoyuna seslendi. Açıklama, grubun en büyük faaliyet alanını barındıran WE Soda adlı şirketin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Merkezi Londra’da bulunan WE Soda’dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“WE Soda, hissedarı (Turgay Ciner) ile Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketlerle ilgili olarak Türkiye'de devam eden hukuki soruşturmayı not eder.

WE Soda, soruşturma kapsamındaki hususlarda herhangi bir rol oynamamakta olup soruşturmaya katılmamız talep edilmemiştir. İşletmemiz, soruşturmaya dahil olan şirketlerden bağımsız olarak faaliyet göstermekte olup, Türkiye ve küresel operasyonlarımız hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

WE Soda ve Ciner Grubu, en yüksek yönetim standartlarına uygun hareket eder. Ciner Grubu medya varlıklarının satış sözleşmesinin, Türkiye Rekabet Kurumu ve diğer ilgili Türk devlet düzenleyici kurumlarından izin alınması koşuluyla Aralık 2024'te imzalandığını hatırlatırız.

Üç aylık düzenleyici incelemenin ardından satış, 20 Mart 2025 tarihinde ilgili Türk makamlarından izin alınarak 24 Nisan 2025 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem, o tarihte belgelendirildiği ve onaylandığı üzere, yürürlükteki yasal ve düzenleyici standartlara tam olarak uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ciner Grubu’nun, söz konusu medya varlıklarının satışı dışında alıcı grupla herhangi bir bağlantısı veya ticari ilişkisinin bulunmadığı da not edilmelidir.”

KİLİT ŞİRKET AKKAN ENERJİ

WE Soda, Ciner Grubu’nun en büyük faaliyeti olan soda külü üretimini çatısı altında toplayan şirket. Türkiye’deki Eti Soda’nın yaklaşık yüzde 76’sı, Kazan Soda’nın yüzde 100’ü ile ABD’deki soda külü faaliyetleri bu şirketin çatısı altında.

İngiltere’nin ticaret sicili kayıtlarına göre (Companies House) WE Soda’nın hakim hissedarı Kew Soda. Yine aynı kayıtlara göre KEW Soda’nın hakim hissedarı ise Akkan Enerji Madencilik Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ. Hem Türkiye Ticaret Sicili hem de Companies House’daki resmi bildirimlere göre Ciner Grubu’nun Türkiye ve İngiltere’deki tüm soda külü faaliyetlerinin hakim hissedarı Akkan Enerji’nin tamamına sahip olan Turgay Ciner.