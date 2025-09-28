Kasımpaşaspor'a kayyım atandı mı? İşte Turgay Ciner'in kayyım atanan şirketlerinin listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ciner'in sahip olduğu bazı şirketlere de kayyım atandı.

KASIMPAŞASPOR'A KAYYIM ATANDI MI?

Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşaspor'un akıbeti merak konusu oldu. Savcılık açıklamasına göre TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketler arasında Kasımpaşaspor bulunmuyor.

Bu gelişmeler, kulübün yönetiminde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ve mali süreçlerinin nasıl etkileneceği sorularını gündeme getirdi. Önümüzdeki günlerde kulübün yönetimi ve işleyişine dair yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

TURGAY CİNER’İN HANGİ ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI?

Turgay Ciner’in sahibi olduğu CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atandı.

KASIMPAŞA’NIN SÜPER LİG’DEKİ DURUMU

Süper Lig’de sezona başlayan Kasımpaşa, 7 haftalık süreçte topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.